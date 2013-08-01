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"Die Meistersinger von Nürnberg" in der Inszenierung von Stefan Herheim feiern am zweiten August in Salzburg Premiere.

© APA/BARBARA GINDL

Kultur
08/01/2013

Szenenbider: Die "Meistersinger von Nürnberg" bei den Salzburger Festspielen

© Bild: APA/BARBARA GINDL

SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "DIE MEISTER

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "DIE MEISTER

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SALZBURGER FESTSPIELE 2013: FOTOPROBE "DIE MEISTER

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AUSTRIA SALZBURG FESTIVAL

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AUSTRIA SALZBURG FESTIVAL

| Stand: 08/01/2013, 17:04