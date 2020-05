Szenen mit Biss. Perfektes Regenprogramm im KURIER Stream

Marie Kreutzers Film "Was hat uns bloß so ruiniert?" mit dem sehenswerten Paar Pia Hierzegger und Manuel Rubey

Stella will unbedingt cool sein. Dafür verkleidet sich die Filmakademiestudentin als Hipster (samt Placebo-Brille) und lebt mit ihrem Food-Blogger-Freund in einer Altbauwohnung. Als sie ein Kind erwartet, löst das prompt zwei weitere Schwangerschaften im Freundeskreis aus.

Mit der Frage meint Marie Kreutzer in ihrem neuen Film die Aufgabe des eigenen Selbst beim Elternsein. Drei Paare lässt sie am Alles-richtig-Machen scheitern. Stella ist dabei so sehr um ihre Coolness bemüht, dass sie sehr bald nicht nur ihrem Umfeld unglaublich auf die Nerven geht. Etwas, das sich auch auf den Zuschauer überträgt. Der Ausbruch aus dem perfekten Leben gelingt ihr dann klischeehaft mit einer Affäre – in Klosterneuburg.

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/was-hat-uns-bloss-so-ruiniert/