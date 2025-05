Stummer Film, sprechende Gemälde: Horten Collection zeigt Expressionismus

Egon Schiele war ein passionierter Kinogeher. Das Haus in der Alserbachstraße 39, in dem der Künstler 1909/’10 ein Atelier besaß, beherbergte zu jener Zeit das Kino „Grand Etablissement Vindobona“. Der Maler sah gewiss die Filmaushänge und war wohl selbst oft dort zu Gast – gemeinsam mit seinem Freund Erwin Osen, den der Maler um 1910 häufig porträtierte. Der „Mime van Osen“ sollte später, in den 1920ern, selbst Filmregisseur werden.