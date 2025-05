Agnes Husslein-Arco verlässt die Heidi Horten Collection

Die Heidi Horten Collection in der Wiener Innenstadt sucht eine neue wissenschaftlich-künstlerische Leitung. Direktorin Agnes Husslein-Arco sei "mit den Organen des Museums übereingekommen, dass es aus gemeinsamer Sicht Zeit für einen Generationswechsel" sei, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Ein "international agierendes Personalberatungsbüro" werde mit der Suche nach einer geeigneten Nachfolge beauftragt. Die Suche soll bis zum Herbst abgeschlossen sein.

Die frühere Belvedere-Generaldirektorin Agnes Husslein-Arco war seit den 1990er-Jahren Beraterin der 2022 81-jährig gestorbenen Kunstsammlerin Heidi Göess-Horten, kuratierte die erfolgreiche "Wow"-Sammlungsausstellung im Leopold Museum und hatte 2019 die Leitung des Umbaus des Stöcklgebäudes im Hanuschhof in der Wiener Innenstadt in ein Privatmuseum übernommen. "Es gab nicht viele in Wien, die einem neuen Privatmuseum große Chancen eingeräumt hätten. Heute, drei Jahre nach der Eröffnung 2022, ist die Heidi Horten Collection aus der Wiener Kunstwelt nicht mehr wegzudenken", wird Husslein-Arco heute zitiert. "Der Publikumszuspruch ist so hoch wie nie. Die internationale Fachwelt zollt uns Respekt und Anerkennung für unsere Ausstellungen. Ein guter Zeitpunkt also, die Leitung des Museums in die Hände der nächsten Generation zu geben. Auch ich werde nicht jünger und ich halte es für wichtig, rechtzeitig die Weichen zu stellen für die Zukunft dieser Institution, die mir so am Herzen liegt."

Husslein-Arco bleibt bis zur Findung ihrer Nachfolge Direktorin des Museums. Sie werde dem Museum als Ehren-Direktorin auch in Zukunft verbunden bleiben und der Heidi Horten Collection als Beraterin zur Verfügung stehen, hieß es.