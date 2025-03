Strudlhofstiege & Co.: Wien als Drehort mit "fortgesetztem Höhenflug"

Die Vienna Film Commission registrierte im Jahr 2024 einen Weiteren Anstieg bei den Ansuchen um Drehgenehmigungen. "The Fountain of Youth" mit Natalie Portman war größtes internationales Projekt.

Wenige Stunden nach der Oscar-Nacht hat die Vienna Film Commission am Montag bei einer Pressekonferenz eine positive Bilanz über das abgelaufene Jahr gezogen. "2024 war ein außerordentlich gutes Jahr für den Filmwirtschaftsstandort Wien. Die Zahl der Dreharbeiten ist wiederum deutlich gestiegen", freute man sich danach in einer Aussendung über den "ungebrochenen Aufwärtstrend für den Filmstandort Wien". Gestiegen ist sowohl die Anzahl der Ansuchen wie der Drehtage. 2024 wurden für 670 nationale und internationale Filmprojekte 1288 Ansuchen um Drehgenehmigungen gestellt - eine Steigerung um 11,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die meisten Projektansuchen aus dem Ausland kamen aus Deutschland, den USA und Großbritannien - insgesamt aus 29 Ländern. Die Zahl an Drehtagen in Wien stieg um 6,7 Prozent auf rund 3.200 Drehtage, davon entfielen 1.295 auf Spielfilm- und Serienproduktionen. Die Parks und Spielplätze der Wiener Stadtgärten sind laut den Ansuchen und den damit befassten Behörden mit Abstand die begehrtesten Filmlocations der Stadt. Immer wieder unter den beliebtesten Motiven sei die Strudlhofstiege im 9. Bezirk. Schlusslicht Liesing Was die Bezirksverteilung betrifft, war der Anteil der Inneren Stadt mit 18,7 Prozent zwar leicht rückläufig, aber immer noch klar am größten. Es folgten die Leopoldstadt mit 7,2 Prozent, die Landstraße mit 6,2 Prozent, Alsgergrund mit 5,8 Prozent, Döbling mit 5,4 Prozent und Mariahilf mit 5,1 Prozent. In allen anderen Bezirken lag der Anteil unter fünf Prozent, aber gedreht wurde in allen 23 Bezirken. Schlusslicht ist Liesing mit 1,4 Prozent.

"Beste Rahmenbedingungen für die Filmwirtschaft" Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, freute sich "riesig über den fortgesetzten Höhenflug für die Wiener Filmbranche, der ein klares Zeichen dafür ist, dass die Drehbedingungen in der Stadt Wien außerordentlich filmfreundlich sind und die Vienna Film Commission mit ihrem Service punktgenau die Bedürfnisse der Filmschaffenden trifft". Die Inbetriebnahme der HQ7 Studios in Simmering im Sommer 2024 bedeute eine große Aufwertung des Filmstandortes Wien. Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler (SPÖ) erinnerte in ihrem Statement an den jüngst an das Schloss Schönbrunn vergebenen Preis für Europas Filmlocation des Jahres, Hauptmotiv für die HBO-Serie "The Regime" mit Kate Winslet: "Die Stadt hat mit dem Ausbau des Filmstandorts und der Arbeit an den besten Rahmenbedingungen für die Filmwirtschaft, die Basis für die herausragende Arbeit der Vienna Film Commission für den Dreh- und Produktionsstandort Wien geschaffen."

© © 2025 Vienna Film Commission Dreh für "The Fountain of Youth" am Schwarzenbergplatz

"The Fountain of Youth" war größtes internationales Projekt Das größte internationale Projekt war den Angaben zufolge die Apple/Skydance-Produktion "The Fountain of Youth" mit Natalie Portman unter der Regie von Guy Ritchie. Das Hauptmotiv dafür war der Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Auch "007 - Road to a Million" für Amazon Prime sowie "Zitronenherzen" und die Serie "Crystal Wall" für das ZDF, die Serie "Stationär" für die ARD, "Die Nichte des Polizisten" für die ARD und der Kinofilm "Ein fast perfekter Antrag" mit Iris Berben und Heiner Lauterbach wurden hervorgehoben. Das "explizite Bekenntnis" der neuen Bundesregierung zur Weiterentwicklung und Evaluierung der Förderinstrumente FISAplus und ÖFI+ bedeute "eine enorme Unterstützung für die gesamte heimische Filmbranche und den Filmwirtschaftsstandort Wien", hieß es weiters in den Unterlagen. "Für die sehr sinnvolle und in Aussicht gestellte Investitionsabgabe der Streamer erscheint eine Berücksichtigung ihrer Investitionen vor Ort überlegenswert." (S E R V I C E - https://www.viennafilmcommission.at/de/jahresberichte )