"Aufatmen" in Filmbranche: Lösung für TV- und Streamingproduktionen

Aufatmen

Wie reagiert die Filmbranche nun auf die Einigung?

John Lueftner, Präsident des Produzentenverbandes AAFP sagt: „Es ist ein großes Aufatmen, natürlich.“ Er richtet auch ein "großes Dankeschön an alle dafür Verantwortlichen“. Die jüngste Unruhe sieht er ausschließlich in „den komplizierten Regierungsverhandlungen und damit verbundenen Kommunikationsproblemen“ begründet. „Denn das FISAplus Incentive ist eigentlich eine absolute Erfolgsgeschichte und wie die aktuelle Evaluierung zeigt, ein gutes Geschäft für Österreich.“

Dieses gute Geschäft sieht auch Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP): „Mit FISAplus sichern wir die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs als Filmstandort für die Zukunft und wecken viel zusätzliches Interesse von internationalen Produktionen.“

FISAplus bildet gemeinsam mit ÖFI+ das Anfang 2023 ins Leben gerufene österreichische Anreizmodell zur Stärkung des Filmstandorts – es unterstützt internationale und nationale Film- und SerienPpoduktionen mit Zuschüssen von bis zu 35 Prozent der förderfähigen Herstellungskosten. FISAplus habe „zu einer erheblichen Wertschöpfung von 465 Millionen Euro geführt, die Beschäftigung um rund 8.000 Stellen gesteigert und zahlreiche internationale Produktionen nach Österreich geholt“, so die Information des BMAW. Jeder Euro an Förderung durch FISAplus löse rund drei Euro an direkten Produktionsausgaben in Österreich aus. 1,20 bis 1,50 Euro an zusätzlichen Einnahmen fließen demnach in die öffentlichen Haushalte zurück.