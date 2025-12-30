"Stranger Things": Wenn ein Coming-out zum Kulturkampf wird

Es ist eine Szene, die die einen zu Tränen rührt und bei anderen Kopfschütteln verursacht: Die Fangemeinde der Netflix-Serie "Stranger Things", die am Neujahrstag mit dem großen Finale endet, ist seit Tagen gespalten, was zum Teil wohl auch dem derzeit herrschenden Kulturkampf in den USA geschuldet ist. Was ist passiert? Teenager Will Byers (Noah Schnapp) hat in der siebenten Episode der fünften Staffel ("Die Brücke"), die im Jahr 1987 spielt, sein lang erwartetes Coming-out. "Ich mag keine Mädchen", schluchzt der schüchterne Jugendliche vor seiner Mutter (Winona Ryder), seinem älteren Bruder und seiner Clique. Die Angst vor Zurückweisung ist ihm anzumerken - was viele queere Menschen vermutlich nachvollziehen können. Vor allem, wenn sie in den 1980ern aufgewachsen sind.

Auch Elon Musk mischt sich ein Was dann in sozialen Medien geschah, war in diesen gesellschaftlich aufgewühlten Zeiten vermutlich erwartbar. "Es ist komplett unnötig und wird einem Publikum aufgezwungen, das einfach nur etwas Science-Fiction genießen will", befand Unternehmer Elon Musk auf X. Zuspruch bekam er aus einer rechtskonservativen Blase mit teils drastischen und homophoben Kommentaren. Auf Online-Plattformen wie Rotten Tomatoes oder IMDb, auf der Fans Serien und Filme bewerten können, bekam die Coming-out-Folge reihenweise schlechte Bewertungen. Einige kritisierten die langsame Erzählweise und schlechten Dialoge, das US-Magazin "Variety" erkannte aber auch eine "Kampagne". Fans vermuten, viele hätten "Stranger Things" nie gesehen und würden sich ausschließlich an einem schwulen Charakter in einer so erfolgreichen Serie stören.