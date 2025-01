Staatsoper: Roščić fordert die Valorisierung der Basisabgeltung

Die Staatsoper hatte in der Saison 2023/’24 ihr zumindest ökonomisch allerbestes Jahr – mit einer Sitzplatzauslastung von 99,94 Prozent. Dennoch seien die Sorgen so groß wie nie. Das sagte Direktor Bogdan Roščić am Montagnachmittag. Denn es gelinge nicht mehr, ein genehmigungsfähiges Budget zu erstellen. Ihm kam daher zupass, dass die Wirtschaftskammer Wien in einer Studie die wirtschaftlichen Effekte ermittelte. Fazit: Die Staatsoper sichere 3.700 Arbeitsplätze – und generiere 79 Millionen Euro an Steuern.

In der Saison 2023/’24 machte die Basisabgeltung 79,9 Millionen aus – also in etwa der gleiche Betrag. Sprich: Die Staatsoper kostet den Staat nichts, bringt aber viel Renommee. Roščić nahm die Ergebnisse der Studie – „Wir sind kein Kostenfaktor, sondern ein Wirtschafts- und Standortfaktor“ – zum Anlass, die automatische Valorisierung der Subvention zu fordern.