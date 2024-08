SpongeBobs Freundin Sandy hat einen eigenen Film, yeehah!

Achtung, Meeresbagger!

Der beginnt mit einer flotten Musiknummer, in der Sandy ihre Liebe zu zwei Welten offenbart: ihrem Forschungsobjekt Bikini Bottom mit all ihren schrägen Freunden und ihrer Heimat Texas, yeehah! Mitten in die gute Laune platzt eine Baggerschaufel und hebt das ganze schöne Unterwasserdorf mitsamt Mr. Krabs’ Burgerladen, SpongeBobs Ananas und der miauenden Schnecke Gary hinweg.

SpongeBobs Reaktionszeit in der Analyse der Lage ist wie üblich verzögert („Hinfallen, aufstehen, Popel richten, weitergehen!“), während Sandy schon kapiert, dass das Labor, für das sie arbeitet, hinter dieser Attacke steckt. Um Bikini Bottom zu retten, müssen die beiden also nach – Texas, yeehah.

Mehr Streaming-News: kurier.at/streaming