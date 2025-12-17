Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bedankte sich am Mittwoch gleich mehrfach bei Christian Kircher, der ein Jahrzehnt lang die Bundestheater-Holding mit einer gewissen Strenge und hoher moralischer Integrität geführt hatte. Da sein Vertrag am 31. März 2026 endet, wurde der Job turnusmäßig ausgeschrieben. Es gab 39 Bewerbungen, eine Longlist mit neun Personen, ein Hearing mit vieren – und schließlich eine einstimmige Empfehlung für Sonja Hammerschmid, die ehemalige Bildungsministerin (SPÖ).

Babler dankte bei der Vorstellung der Parteikollegin auch der „unabhängigen“ Findungskommission. Dieser gehörten u. a. Theresia Niedermüller, Leiterin der Sektion Kunst und Kultur, Thomas Königstorfer, ehemaliger Geschäftsführer des Burgtheaters und nun Aufsichtsratschef des Wiener Volkstheaters, sowie Bablers „Sonderberater“ Rudolf Scholten (SPÖ) an. „Sehr erfreulich“ über die Bestellung äußerte sich SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer: „Andreas Babler hat hier eine hervorragende Auswahl getroffen.“ Zumal „Andi Babler für diese zentrale Position im österreichischen Theatermanagement eine Frau ausgewählt“ habe. Diesen Punkt arbeitete auch Babler in seinem Statement heraus: Die Wahl sei „ein klares Zeichen für Kunst, Kultur – und Gleichstellung“, die Bestellung markiere eine „Zeitenwende“. Hammerschmid passe sehr gut in Kirchers Schuhe.