Bundestheater: Hammerschmid soll auf Kircher folgen

Christian Kircher, seit 2015 Geschäftsführer der Bundestheater-Holding, bewarb sich, wie berichtet, für keine weitere Amtsperiode. Und so konnte SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler seine erste wichtige Personalentscheidung treffen: Er dürfte, wie man hört, Parteikollegin Sonja Hammerschmid bestellen. Die Bekanntgabe erfolgt heute, 17. Dezember.

Die Molekularbiologin, 1968 in Steyr geboren, war von 2010 bis 2016 Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Dann folgte ein kurzes Intermezzo als Bildungsministerin unter Kanzler Christian Kern (SPÖ). Von 2017 bis 2021 war sie Nationalratsabgeordnete, seither ist Mitglied des Vorstandes der Leopold-Museum-Privatstiftung.