Spike Lee und Denzel Washington in Cannes: Jagd auf Lösegeld

„Inspire by the Master, Akira Kurosawa“ steht gleich am Beginn zu lesen, denn „Highest 2 Lowest“ versteht sich als loses Remake des japanischen Klassikers von 1963. In Lees Update verkörpert Washington einen Mogul aus der Musikbranche namens David King, der kurz vor einem wichtigen Geschäftsabschluss steht. Triumphierend blickt er von den Höhen seines Penthouses herab: Die Stadt New York liegt ihm zu Füßen. Doch dann wird sein Sohn Trey gekidnappt und für seine Freigabe hohes Lösegeld gefordert.

Allerdings hat der Entführer – cool aggressiv gespielt von US-Rapper A$AP Rocky – versehentlich nicht Trey, sondern seinen Freund, den Sohn von Davids Chauffeur, geschnappt. Das Geld verlangt er trotzdem. Die Zeit drängt und David ringt mit seinem Gewissen: Soll er den Batzen Geld lockermachen, obwohl sein eigenes Kind in Sicherheit ist?

Spike Lee interessiert sich nicht sonderlich für die Thrillerspannung, obwohl er sich zu einer tollen Verfolgungsjagd in der New Yorker U-Bahn aufrafft. Überhaupt New York: Man spürt die Vertrautheit des Regisseurs mit seiner Stadt und die Liebe zu ihr. Genüsslich schmeißt er sich in eine Puerto-Rico-Parade, zärtlich umschmeichelt er das Yankee-Stadium. Zugleich zelebriert er Schwarze Kultur, rückt Basquiat-Bilder an der Wand von Kings Penthouse in den Fokus seiner Kamera und schweift über Fotos der Größen Schwarzer Unterhaltungsindustrie – von James Brown bis hin zu Aretha Franklin.

Denzel Washington spielt seinen Mister King mit dem Gusto eines Showmasters und liefert sich mit A$AP Rocky ein unterhaltsames Rap-Duell. Zwischendurch allerdings öffnen sich auch Leerläufe, zumal die Figuren an dramatischer Schwerelosigkeit leiden und an der gelackten Oberfläche flach bleiben