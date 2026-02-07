"Sound of Music" in Baden: Das Edelweiß wird noch gebraucht

Eins ist sicher: Es ist nicht möglich, das Stadttheater Baden nach dieser Aufführung ohne Ohrwurm zu verlassen. Wahrscheinlich ist es „Edelweiß“, aber es kann genauso gut „Do-Re-Mi“ sein oder, für Fortgeschrittene, das Jodelsubstrat „Lehijo, lehijo, lehiiijoh“ („Der Ziegenhirte“). Es ist ein Faszinosum, wie viele Lieder man aus dem Musical „Sound of Music“ kennt. Bedenkt man die Rezeptionsgeschichte. Wie Österreich und Salzburg in dem Film mit Julie Andrews gezeigt wird, so stellt sich die Welt unser Land vor. Denn „Sound of Music“ ist einer der berühmtesten Filme auf der Welt.

Außer eben in Österreich. Das liegt unter anderem daran, dass der Film, 1965, also doch schon 20 Jahre nach Kriegsende erschienen, hier in einer verkürzten Version zu sehen war, ohne alles, was den Nationalsozialismus betrifft.

Andreas Gergen, künstlerischer Leiter in Baden, brachte das Musical von Richard Rogers und Oscar Hammerstein II, auf dem der Film basiert und das wiederum auf den Erinnerungen von Maria Augusta von Trapp basiert, auf die Bühne.