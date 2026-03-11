Kultur

Wieder Österreicherin als "Tatort"-Kommissarin in Dortmund

Sophia Mercedes Burtscher folgt Stefanie Reinsperger an der Seite von Kommissar Faber in Dortmund.
11.03.2026, 12:46

Drei Personen stehen in einem leeren, gekachelten Schwimmbecken und blicken ernst in die Kamera.

Österreicherin folgt auf Österreicherin: Sophia Mercedes Burtscher wird neue TV-Hauptkommissarin im Dortmunder „Tatort“. Die 35-Jährige werde in der derzeit entstehenden Folge „Blut und Wasser“ (Arbeitstitel) als Leo Sturm erstmals an der Seite von Ermittler Peter Faber (Jörg Hartmann) und der Leiterin der Mordkommission Ira Klasnic (Alessija Lause) im Einsatz sein, teilte der WDR mit.

Nachfolgerin von Reinsperger

Die Schauspielerin folgt auf Stefanie Reinsperger, die in der jüngsten Folge „Schmerz“ unter dramatischen Umständen als Hauptkommissarin Rosa Herzog ausgeschieden war. Es sei ihr „eine Ehre“, zitierte der Sender die Neue. Sie freue sich darauf, Ermittlerin Leo den Zuschauerinnen und Zuschauern näherzubringen, denn die Figur habe „einige Geheimnisse im Gepäck.“ Leo Sturm sei „eine außergewöhnlich scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin, die lieber auf sich selbst vertraut als auf Teamwork“, verriet der Westdeutsche Rundfunk.

Stammt aus Bregenz

Wann die Episode ausgestrahlt wird, ist noch offen. Wer ist die Neue im Ruhrgebietsteam? Burtscher stammt aus Bregenz in Österreich und stand in vielen Theatern wie in Wien, Zürich oder Stuttgart auf der Bühne. Laut WDR war sie bereits während ihres Schauspielstudiums in Salzburg festes Ensemblemitglied am Schauspiel Köln bis 2022. Sie gehörte zum Hauptcast der Netflix-Serie „King of Stonks“ und wirkte in „Stromberg - Der neue Film“ mit, Kinostart war Ende 2025. 

Auch TV-Krimis kennt sie aus Engagements wie dem „Tatort“ Köln mit der Folge „Gefangen“ (2019) oder aus der ARD-Reihe „Die Diplomatin“. 

