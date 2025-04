Sonja Stangl erzählt von der Welt des Klangs

Und das Zuhören fällt dem alten Bären in der Geschichte sehr schwer: Er hört fast gar nichts mehr. Deshalb sitzt er auch regungslos den ganzen Tag auf der Bank. „Von rundherum kamen die Leute, um mit ihm zu reden. Doch er reagiert nicht“, wie es im Buch heißt. Bald interessiert sich niemand mehr für den Bären – bis auf das Mädchen. Ihr lässt das keine Ruhe. Sie baut sich ein Megafon und versucht es noch einmal. Hallo, Bär! Es klappt. Der Bär reagiert. Das Sprachrohr wirkt auch umgekehrt: als Hörrohr. Und schon geht es auf eine spannende gemeinsame Entdeckungsreise in die Welt der Geräusche.

Sonja Stangl erzählt auf 32 Seiten von der Welt des Klangs, von allem, was zu erfahren ist, wenn man nur genau hinhört. Es geht ihr um Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und ums Zuhören – darum, sich einmal zurückzunehmen. „Ich glaube, dass sich im Leben sehr viel um das eigene Ego dreht, wer bin ich, wer will ich sein, wie werde ich wahrgenommen, was repräsentiere ich. Dabei wird aber oft vergessen, seine Umgebung, seine Mitmenschen, sein Rundherum wahrzunehmen. Und das ist schade“, sagt sie.

Illustration

Die Bilder zur Geschichte liefert ebenfalls Sonja Stangl. Ihre Illustrationen sind reduziert, aber trotzdem verspielt. „Ich arbeite mit analogen Zeichnungen, viel mit den Händen, probiere unterschiedlichen Materialien aus. Ich arbeite teilweise auch mit Pflanzen, die ich beim Spazierengehen finde – wie die Abdrucke von den Blättern im Buch. Die Wolken habe ich mit meinen Fingern gemacht. Danach scanne ich das ein und bearbeite es digital am Computer“, erzählt sie.

Stangl hat Multimedia-Art studiert. Aber nur sehr kurz, wie sie sagt. „Denn ich wollte eigentlich Illustration studieren, aber das wird in Österreich nicht wirklich angeboten. Ich habe mir also vieles selbst beigebracht, habe Animationen für Filme gemacht, Museumsillustration und Verpackungsdesign für Produkte.“ Ihre Arbeiten sind gefragt. Derzeit bekomme sie einige Anfragen von Kinderbuchverlagen. „Das freut mich auch, aber davon allein kann ich nicht leben. Das heißt, so etwas kann man nur nebenbei machen – außer man ist ein Superstar in diesem Bereich. Und davon gibt es nur sehr wenige“, sagt Stangl, die sich auch heute noch regelmäßig Kinderbücher kauft.

„Es gibt wirklich sehr viele schön und aufwendig gestaltete Bücher. Ich habe mit Anfang 20 gemerkt, wie sehr mich Kinderbücher geprägt haben – die Bücher von Mira Lobe oder von Janosch habe ich mir stundenlang angesehen, sie waren in meiner Kindheit omnipräsent. Ich nehme sie auch heute noch gerne zur Hand und lasse mich davon inspirieren.“