Nach Wien geht der Song Contest auf große Tournee durch zehn Städte

Im Mai sind die Augen der ESC-Welt bekanntlich auf Wien gerichtet. Aber wer es nicht zum Jubiläums-Song-Contest in die Donaumetropole schafft, hat in den Folgewochen erstmals die Möglichkeit, in zehn europäischen Städten nachzufeiern. Anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums kündigte die Europäische Rundfunkunion EBU die erste "Eurovision Song Contest Live Tour" an - eine Tournee des musikalischen Megaevents durch Europa (Weitere Info dazu gibt es hier). Dabei wird allerdings das Wiener Finale nicht 1:1 wiederholt.

Immerhin zehn Acts aus der Finalrunde in der Wiener Stadthalle werden aber in der Show mit an Bord sein. Hinzu kommen sollen ESC-Legenden und Überraschungsgäste. Das Lineup will die Rundfunkunion allerdings erst in den kommenden Wochen sukzessive bekanntgeben respektive in toto nach dem großen Finale in Wien am 16. Mai. "Speziell für das Jubiläumsjahr konzipiert, vereint dieses unvergessliche Konzerterlebnis ikonenhafte Song-Contest-Teilnehmer und Künstler aus dem Jahr 2026, um die Geschichte des Contests zu feiern, seine weltweite Fanbase und sieben Jahrzehnte unvergesslicher Musik", so die EBU in einer Aussendung.