„Siegfried“ in der Staatsoper: Ein Held wie aus einem Comic

Man kann sich vorstellen, dass einige Sänger sich nicht gern von Sven-Eric Bechtolfs „Ring“-Inszenierung verabschieden, die 2028 abgelöst wird. Dieses Szenario bietet viel Platz zum Austoben. Michael Volle kann sich der Gewieftheit des Wanderers ohne große Gesten hingeben. Hintersinnig fordert er den Schmied Mime zum Fragenduell und kann seine vokalen Qualitäten auch subtil ausspielen, wenn er sich seinem Enkel Siegfried stellt. Den verkörpert Andreas Schager, der meistgefragte Heldentenor heute, mit überbordender Spiellust. Er stürmt auf die Bühne, als wäre er einem Marvel-Comic entsprungen, würzt seinen Gesang mit Lauten wie aus einer Sprechblase und tobt durch das Geschehen, als müsste er mit Superman um die Wette kraftmeiern. Vokal wäre er gewiss der Sieger. Sein Tenor überstrahlt alles, seine „Nothung“-Rufe leuchten wie polierter Stahl, beim „Waldweben“ kehrt er die Naivität seiner Figur heraus, Brünnhildes Erweckung intoniert er nuanciert.