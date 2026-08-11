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Kultur

Shakira solidarisiert sich mit Erdbebenopfern in Heimatland Kolumbien

Die berühmte Sängerin wurde in Kolumbien geboren: „Geliebtes Kolumbien, meine Gedanken sind bei allen“
11.08.2026, 17:48

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Shakira trägt eine glitzernde, gelb-rote Kleidung und formt mit ihren Händen ein Herz über ihrem Kopf.

Die kolumbianische Sängerin Shakira hat sich angesichts des verheerenden Erdbebens in ihrem Heimatland mit den Opfern solidarisiert. „Geliebtes Kolumbien, meine Gedanken sind bei allen, die heute dieses Erdbeben gespürt haben, und bei den Familien, die gerade Momente der Angst durchleben“, schrieb die 49-Jährige auf der Plattform X. Gerade in solchen Momenten wüssten die Kolumbianer, wie sie zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen könnten.

Shakira, die derzeit in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida wohnt, schrieb weiter: „Meine ganze Kraft und Liebe gilt meiner Heimat. Lasst uns einander fest umarmen und auf die Anweisungen achten, damit wir so schnell wie möglich helfen können.“

Am Montag ereignete sich in dem südamerikanischen Land das schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten. Mehr als 100 Menschen kamen ums Leben.

Maluma: „Sind bereit, zu helfen“

Auch weitere Größen der kolumbianischen Musik brachten ihr Mitgefühl zum Ausdruck. „Es ist so schmerzhaft, was gerade in Kolumbien passiert. Ich sende allen Angehörigen der Opfer eine herzliche Umarmung, und wir sind bereit, zu helfen. (...) Los, Kolumbien! Jetzt brauchen wir diese Kraft und diesen Zusammenhalt“, postete etwa Reggaeton-Sänger Maluma auf Instagram.

Agenturen, Sei  | 

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