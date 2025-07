Shaggy in der Arena Wien: Karibik-Cocktail aus Hits und hemmungslosem Groove

Ladies nach vorne, Zweifel hinterher

„Say reggae, reggae, reggae!“, ruft Shaggy ins Mikro. Zwischendurch animiert er zum Trinken, zum Kiffen - der „Partymodus" in Wien soll aktiviert werden - und zur klaren Trennung der Geschlechterrollen auf der Tanzfläche („Ladies in the front, dudes to the back“). Problematisch? Vielleicht. Funktioniert es? Leider auch.

Die Show ist routiniert und dennoch unterhaltsam. Shaggy spielt sich wie ein Entertainer alter Schule durchs Set, schiebt eine entschuldigende Theatereinlage ein, in der er gesteht, dass Frauen in allem besser sind als Männer und unterschreibt dann seelenruhig Autogramme auf mitgebrachten Postern.