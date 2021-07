ServusTV bestätigt Hartmanns Pläne

Neben einer Opernregie an der Mailänder Scala für Herbst 2017 ist der Regisseur, der am Arbeits- und Sozialgericht Wien gegen seine Entlassung am Burgtheater geklagt hat, auch für die Oper in Genf tätig. Dort bringe er nächstes Jahr Beethovens "Fidelio" heraus, schreibt Focus in einer Vorabmeldung am Samstag.