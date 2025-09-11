Serie "Das Gift der Seele": Wenn die Familien-Erweiterung eskaliert

Man kennt das: Die Eltern des neuen Partners kennenzulernen, kann einen schon nervös machen. Und: Den neuen Schwarm des Kindes kennenzulernen, kann Eltern schon mal nervös machen. Das ist grob gesagt die Basis der neuen Amazon-Serie „Das Gift der Seele“ (im Original heißt sie weniger melodramatisch „The Girlfriend“).

Grob gesagt deswegen, weil die Konstellation Mutter – Sohn – neue Freundin hier über besondere Feinheiten verfügt. Robin Wright spielt die extrem reiche Galeristin Laura, die eine sehr enge Beziehung zu ihrem Sohn Daniel hat. Die neue Freundin Cherry (Olivia Cooke) wird daher mit Argusaugen beobachtet. Dass diese den zufällig mitgehörten Scherz darüber, dass Cherry ein Name für Stripperinnen ist, schlagfertig pariert, ist Laura nur ein bisschen peinlich. Der Start der beiden ist nicht nur deswegen holprig, sondern auch, weil Laura erst die beiden bei nicht jugendfreien Handlungen erwischt, dann Cherry (unabsichtlich?) mit heißem Kaffee begießt, und außerdem ist der Familienkater nach dem Besuch verschwunden.