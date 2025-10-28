Schuberttheater: Clowndeutung nach C.G. Jung

Am Anfang wird hier und da noch zaghaft gelacht. Ein patscherter Clown, wackelig auf den Beinen, versucht, sich mit seiner trötenden Blume im Knopfloch selbst Mut zu machen. So richtig klappt das nicht, er wackelt weiter, fällt immer wieder auf die Nase. Bis es langsam allen im Raum dämmert: So richtig lustig ist das nicht. Soll es auch nicht sein. Wir haben es schließlich mit einer Analyse unserer selbst zu tun.

„Circus Archetypus“, uraufgeführt am Montag im Wiener Schuberttheater, hat sich nicht weniger vorgenommen, als in „die Tiefen des kollektiven Unbewussten“ zu führen. Regisseur Simon Meusburger, der das kleine Theater am Alsergrund auch leitet, zeigt eine Aufeinanderfolge von Figuren, die jeweils die Archetypen des Schweizer Psychoanalytikers C.G. Jung darstellen sollen. Träume, Wünsche, Ängste, Sehnsüchte werden hier von Figuren wie dem Zauberer oder dem Narren personifiziert.