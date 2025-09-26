"Schicklgruber" in der Josefstadt: Der „Gröfaz“ reitet einen toten Hund

Die letzten Tage im Berliner Führerbunker wurden in den Nullerjahren besonders ausgiebig verarbeitet. Episch und zugleich ernüchternd in Oliver Hirschbiegels Spielfilm „Der Untergang“ (2004), dokumentarisch in André Hellers Gesprächsfilm „Im toten Winkel“ (2003) oder satirisch in Walter Moers’ Cartoon-Musikvideo „Ich hock in meinem Bonker“ (2006). Grotesk-theatralisch setzte der Australier Neville Tranter das sperrige Thema in einer Schauspielhaus-Koproduktion bei den Wiener Festwochen 2003 um, in seinem Figurentheatersolo wurde Hitler zum hilflosen Würstchen. Nun entwickelte Nikolaus Habjan das Werk seines Mentors weiter, erarbeitete mit Tranter für das Deutsche Theater Berlin eine neue Version und brachte sie am Donnerstag nach Wien. Um es vorwegzunehmen: Er und Manuela Linshalm absolvieren den eineinhalbstündigen Abend in beeindruckender Manier. Sie führen in einer gut geölten Dramaturgie eine beträchtliche Riege an Klappmaulpuppen – in diesem trostlosen Endspiel unter der Reichskanzlei. In Andeutung von deren faschistischem Prunk ist die Bühne eingefasst, der Reichsadler thront über einer Schwarzwälder Kirsch. Schließlich feiert Puppen-Hitler am 20. April 1945, wenige Tage vor seinem Tod, 56. Geburtstag. Fürs Kerzenausblasen will er allen Ernstes noch gelobt werden.

Koproduktion Berlin-Wien „Schicklgruber“ ist die Weiterentwicklung des Stücks von Jan Veldman und Neville Tranter, das 2003 im Schauspielhaus Wien uraufgeführt wurde. Die Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin läuft nun in Wien. Nikolaus Habjan führte gemeinsam mit Tranter Regie und spielt mit Manuela Linshalm alle Rollen. Bühne: Julius Theodor Semmelmann. Die Musik besteht u. a. aus deutschen Schlagern der NS-Zeit. Nächste Vorstellungen im Theater in der Josefstadt: 30.9., 1., 2.10., 9.-11.1.26, Karten: 01 / 42 700-300, www.josefstadt.org )

Um dem Stücktitel „Schicklgruber“ genüge zu tun, wird anfangs darauf eingegangen, dass dies der Familienname von Hitlers Vater war, bevor dieser seinen Namen änderte. Im Programmheft wird darüber sinniert, ob das härter klingende „Hitler“ erst den späteren Diktator geformt habe. Im Stück schlägt sich dies kaum nieder, außer, dass „Heil Schicklgruber!“ gerufen wird. Die Banalität des Bösen soll mit dem kleinbäuerlichen Namen offenbar unterstrichen werden. Dabei reicht der verfremdende Effekt der fahlgesichtigen Puppen völlig aus, um diese Farce aus der Nazi-Hölle als bitterböse Groteske zu verstehen.

Nikolaus Habjan mit Puppen von Hitler (alias Schicklgruber) und dessen Schäfer Blondi.

"Frau Hitler" werden Goebbels ist die heimliche Hauptfigur, er möchte noch die Fäden ziehen und setzt seine letzte Hoffnung in eine kämpferische Radiorede des „Führers“. Doch den hat, seinen Schäferhund Blondi zu Tode reitend, jeder Mut verlassen. Auch „Evchen“ – die im Brautkleid herumirrlichternde Eva Braun – verwehrt „Wolfi“ vorerst den größten Wunsch: noch „Frau Hitler“ zu werden, damit ihr Leben nicht umsonst gewesen sei. Sie ist die einzige Frauenfigur und besonders armselig, irritierenderweise auf sexuelle Wünsche reduziert. Die fünf Töchter Goebbels’ (dem humpelnden Propagandachef fallen nie alle Vornamen ein) bekommen keine Stimme – nur Söhnchen Helmut, der auf beklemmende Weise vergeblich unterm Führerschreibtisch nach einem Fluchttunnel sucht. Es ist bekannt, wie unter dem Vorrücken der Roten Armee über der Erde diese Geschichte endete. Mit letzten sinnlosen Einsatzbefehlen, die noch Abertausende das Leben kosteten. Als tumbes, übergroßes Schweinsgesicht ist hier Göring zu sehen, der die Befehle umsetzte. Die Nazis unter der Erde griffen zu Revolver und Zyankali, töteten sich und ihre Liebsten.

