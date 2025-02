Schauspieler Macaigne über neue Rolle: "Ich bin das deformierte Alter Ego"

Im April 2020 war die Welt nicht mehr in Ordnung: Corona sorgte für hohe Fallzahlen und für jede Menge Angst und Schrecken. In vielen Ländern Europas fanden sich die Menschen plötzlich in einem Pandemie-Lockdown wieder. So auch Olivier Assayas. Der sonst so umtriebige Regisseur großartiger Filme wie „The Clouds of Sils Maria“ oder „Personal Shopper“ war wie alle Filmemacher und Kreativen zum Stillhalten gezwungen.

Assayas machte das Beste daraus und nützte die freie Zeit, um sich seiner eigenen Familiengeschichte zu stellen. Er schrieb ein Drehbuch, in dem sein Bruder und er im Elternhaus in der Provinz, in dem sie aufwuchsen, mit ihren alten (und neuen) Konflikten und Erinnerungen konfrontiert werden.