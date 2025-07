"Saturday Night Fever" in Mörbisch: Wie ein Discofieber-Senker

Die sind auf das Ensemble aufgeteilt. Gesungen wird ausgesprochen gut, aber „Stayin' Alive“ ohne das Falsett-Flair der Gibson-Brothers ist niederschmetternd. Das kann man sich so vorstellen, als würde man in einer Belcanto-Oper sämtliche Koloraturen streichen. Unerklärlich, warum Walter Murphys Beethoven-Bearbeitung, eine echte musikalische Glanznummer, gestrichen wurde.

"Saturday Night Fever": Starkes weibliches Ensemble

Die Inszenierung macht es den zentralen Figuren alles andere als leicht, groß zur Geltung zu kommen. Premieren-Hauptdarsteller Fabio Diso verkörpert den Tony Manero alternierend mit Paul Csitkovics. Diso intoniert mit Ausdruck, agiert aber im Korsett der Inszenierung. Wenn er zum Wettbewerb mit seiner Stephanie antritt, geschieht das viel zu weit hinten auf der Bühne. Überhaupt wirkt dieses Wetttanzen wie ein Disco-Fieber senkender Abklatsch von Dancing Stars.

Die stärksten im Ensemble sind die Frauen. Anna Rosa Döller betört als Stephanie Mangano. Sie überzeugt nicht nur vokal. Ihr nimmt man auch ab, wenn sie von ihren Problemen erzählt. Juliane Bischoff ist die von Tony zurückgewiesene Annette. Wenn sie allein auf der Bühne agiert, nimmt sie diese ganz für sich ein. Das „If I can“t have You“ intoniert sie broadwayreif.

Aeneas Hollweg bewährt sich als Bobby C und trägt seine Version von „Tragedy“ vor. Timotheus Hollweg, dessen Bruder im wirklichen Leben, ergänzt wie die anderen im Ensemble sehr engagiert. Amanda Whitford bringt Broadway-Flair an den See. Tom Bitterlich bereitet mit dem Orchester einen komfortablen, in weiten Passagen weichen Soundteppich. Viel Applaus für alle Beteiligten.