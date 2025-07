Raimundspiele: „Brüderlein fein“ ist zum Glück nicht umzubringen

Der Beginn erinnerte eher an Nestroy. Manuela Zak, bodenständige Bürgermeisterin von Gutenstein, begrüßte nicht nur all die Honoratioren, darunter den Innenminister und den Bischof, den Bezirkshauptmann und den Landpolizeidirektor, sondern auch die Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr. Und sie dankte den Mitarbeitern – für die Mitarbeit. Dann durfte Norbert Gollinger, Ex-ORF-Landesdirektor und nun Intendant der Raimundspiele, darlegen, dass „wir auch heuer eines der besten Stücke von Ferdinand Raimund ausgesucht“ hätten. Es gibt ohnedies nur acht Stücke, die in schöner Regelmäßigkeit an die Reihe kommen. Und dann sprach er einen Satz, der sich wie eine Drohung anhörte: „Wir spielen Raimund pur.“