"Die eingebildete Kranke" als Wundermittel gegen Schwurblereien

Gaukler sind in der Stadt. Also in der Stadt Haag. Mit Ochsenkarren sind sie eingezogen, um vor dem frisch getünchten Pfarrhaus den „Eingebildeten Kranken“ von Moliére zu geben – irgendwie ganz im Stil der Barockzeit mit prächtigen Gewändern in Creme und zerzausten Perücken (von Cedric Mpaka). In Windeseile baut die fröhliche Truppe zu „La Strada“ der Circus Band das Bühnenbild (von Max Lindner) auf, ein einfaches Gestell mit gerafften Stoffen. Und einen prunkvoll ausgeschmückten Wagen gibt es auch; er ist, wie sich erweisen wird, das Boudoir der Prinzipalin.