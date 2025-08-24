Salzburger Festspiele: Wagner-Impressionen zum Brunch

Von Susanne Zobl Über Opernaufführungen am Vormittag wurde schon viel diskutiert. Als die Salzburger Festspiele eine Reprise von Mozarts „Così fan tutte“ um elf Uhr ansetzten, zog sich Franz Welser-Möst von der Produktion zurück, weil so etwas Sängern nicht zuzumuten sei. Das ist mehr als zehn Jahre her. Beim Konzert der Wiener Philharmoniker am Samstagvormittag protestierte niemand gegen die Aufführung des ersten Aufzugs aus der „Walküre“, denn sie war konzertant und das Programm ausschließlich Richard Wagner gewidmet. Am Pult stand Yannick Nézet-Seguin, der dem Wiener Elite-Klangkörper seit einigen Jahren ein verlässlicher Partner ist. Kurzfristig sprang er bei Tourneen ein, im Vorjahr faszinierte er das Salzburger Publikum mit Hector Berlioz’ „Symphonie fantastique“. So ist es auch nachvollziehbar, dass dieses Weltklasse-Orchester das kommende Neujahrskonzert in seine Hände legt.

Starkes Gegenbild Der 50-jährige Kanadier begeisterte am Samstag im Großen Festspielhaus ein internationales Publikum, das ihn euphorisch mit vielen Bravos feierte. Mit dem Vorspiel zum ersten Akt der Oper „Lohengrin“ gab er einen sehr bedächtigen Auftakt. Das klang in manchen Passagen so, als wollte er die Musik anhalten. Das elektrisierende Flirren verwandelte er in impressionistische Klangskizzen, schwer klangen die Bläserpassagen. Beim „Siegfried-Idyll“ setzte der Dirigent auf die kammermusikalischen Elemente.