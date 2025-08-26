Salzburger Festspiele: Piotr Beczała begeistert als Andrea Chénier

Was für ein Abend! Die Ovationen wollten nicht enden! Die konzertante Aufführung von Umberto Giordanos „Andrea Chénier“ versetzte das Publikum in Euphorie. Zurecht. Piotr Beczała manifestierte bei seinem Rollendebüt in der Titelpartie einmal mehr seinen Ruf als konkurrenzloser Tenor. Er braucht keine Regie, um den Poeten, der zum Opfer der Revolution wird, zu verkörpern.

Reales Vorbild war der Dichter André Chénier (1762 – 1794). Aufgrund seines Auftretens gegen die radikalen Jakobiner wurde er mit 31 Jahren enthauptet. Giordano und sein Librettist Luigi Illica packten dessen Schicksal in eine Liebesgeschichte.

Dieses Werk ist purer Verismo. Da kommt es auch darauf an, den Text zu vermitteln. Der Effekt entsteht aus der Wahrhaftigkeit der Interpretation, aus präziser Nuancierung und einer starken, leuchtenden Stimme. Über all das verfügt Beczała. Das demonstriert er bereits phänomenal mit seiner ersten Arie, dem „Improvviso“. Der Dichter soll eine adelige Gesellschaft mit einem Gedicht unterhalten. Beczała lässt atemberaubend verfolgen, wie Chénier spontan seine Verse entwickelt. Dabei setzt er die Farben seiner Stimme genau zu den Worten passend ein. Fulminant überstrahlt er mit seinem gleißend glänzenden Timbre alles. Er lässt die Kraft seiner Stimme spüren.

In diesem Sommer reüssierte er auch als Lohengrin in Bayreuth. Chapeau, wie er diese Umstellung auf die anderen Bedingungen im Großen Festspielhaus bewältigte.