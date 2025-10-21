Salzburger Festspiele: Präsidenten-Job und Schauspielleitung werden ausgeschrieben

Bei den Salzburger Festspielen stehen im ersten Halbjahr 2026 zwei Personalentscheidungen an. Der Vertrag von Präsidentin Kristina Hammer läuft Ende 2026 aus, die Ausschreibung für das Amt werde voraussichtlich im Februar erfolgen, sagte Theresia Niedermüller, derzeit Vorsitzende des Festspielkuratoriums, nach der Sitzung des Gremiums am Dienstagnachmittag. Ausgeschrieben wird auch die Schauspielleitung, wer diese Funktion übernimmt, solle bis Februar 2026 feststehen.

Die Entscheidung darüber, wer das Schauspiel leite, liege beim Intendanten, stellte Niedermüller klar. Das sei seine Aufgabe. Sie sieht keine Notwendigkeit, dass die Schauspielleitung Teil des Direktoriums werde. "Ein Dreier-Direktorium ist ausreichend", sagte Niedermüller. Die Entscheidung über die künftige Präsidentin oder den künftigen Präsidenten werde noch vor den Pfingstfestspielen fallen, betonte Niedermüller. Das Kuratorium gehe davon aus, dass sich die derzeitige Präsidentin wieder bewerbe, erklärte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP).

Eigener Sicherheitsbeauftragter Ein zweiter Schwerpunkt der Sitzung war nach der Störaktion beim Festakt zur Eröffnung des diesjährigen Festivals das Thema Sicherheit. Man habe die Sicherheitssituation von einem externen Unternehmen prüfen lassen, berichtete Edtstadler. Empfehlungen - wie etwa die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten - würden umgesetzt. Außerdem soll es vor der nächsten Eröffnung einen eigenen Stab mit dem Innenministerium und der Polizeidirektion geben, um bestmögliche Koordination zu gewährleisten.