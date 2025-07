Salzburger Festspiele: Stacheldraht und Klangmagie bei Peter Sellars

Verstörender Blick

Mit seiner einzigartigen Ästhetik wirft der vielbeschäftigte amerikanische Regisseur einen verstörenden Blick auf das Leben und dessen Auslöschung. Salzburg ist in diesem Sommer bereits seine dritte Station nach Produktionen für das New Yorker Lincoln Center und für das Opernfestival in Aix-en-Provence. Trotz der vielen Aufgaben legt Sellars höchsten Wert auf Perfektion und setzt die Musik mit seinen exzellenten Partnern, den Wiener Philharmonikern, dem Dirigenten Esa-Pekka Salonnen und den beiden faszinierenden Sängerinnen Ausrine Stundyte und Fleur Barron Takt für Takt in Szene.

Schönbergs Monodrama „Erwartung“ hat er eine Geschichte hinzugefügt, die im Programmbuch nachzulesen ist, aber genug Spielraum für eigene Gedanken lässt. Eine Frau vermisst ihren Partner, von dem sie länger nichts gehört hat. Sie vermutet, dass er gar nicht mehr am Leben ist, denn beide sind sie Teil einer Widerstandsbewegung. Sie hat den Verdacht, dass ihn eine andere Frau an die Behörden ausgeliefert hat, wo er zu Tode gefoltert wurde. Sellars setzt das wie einen Krimi um. George Tsypin hat ihm dafür eine in Realität und Fantasiewelt geteilte Bühne geschaffen. Die Realität symbolisiert ein Stacheldrahtzaun, der einen Garten oder Park von der Außenwelt abgrenzt. Gigantische Stelen aus Silbermetall mit dunklen Verzierungen symbolisieren einen Wald. Bäumt sich Schönbergs Musik auf, rotieren diese. Das in allen Spektralfarben changierende Licht (James F. Ingalls) illustriert Marie Pappenheims Text. Vier Steine in verschiedenen Größen wirken wie eine mystische Ergänzung.