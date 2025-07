Die Walküren müssen wieder in den Schönheitssalon

Der Göttervater ist eine Art Obermafioso, der überall Kinder zeugt, offenkundig auch mit Sieglinde. Seine Ehe mit Fricka ist sehr traurig, Hunding ist sein Hausmeister, er zerbricht darüber, dass er Brünnhilde bestrafen und wegsperren muss. Womit wir bei einem der größten Vorzüge dieser Inszenierung sind: Die Personenführung ist fabelhaft, die Sänger (allen voran Wotan) agieren im Stil von Schauspielkönnern. All das zu beobachten, ist so spannend wie eine packende Fernsehserie, die Message klar: Der Kampf um die Macht passiert gerade auf der Erde und nicht zwischen Walhall und Nibelheim. Wotan ist der Oligarch, all seine Frauen/Walküren haben es lustig im Schönheitssalon, weil sie ebenfalls zu intensiv falschen Werten nachlaufen.

Zum letzten Mal ist diese "Ring"-Inszenierung nun in Bayreuth zu sehen. Im kommenden Jahr übernimmt Künstliche Intelligenz und macht aus all den bisherigen "Ring"-Produktionen etwas Neues. Das muss erst einmal besser werden als die Arbeit von Schwarz.

Dirigentisch ist dieser "Ring" jedenfalls top, dank Simone Young im in Bayreuth nicht sichtbaren Orchestergraben. Sie legt "Die Walküre" im ersten Akt sehr romantisch an und macht sie zur großen Liebesoper, was sie ja auch ist. Sie macht mit den fabelhaften Musikern jedes Detail hörbar, schafft es aber dennoch, einen überzeugenden Bogen zu entwickeln. Dem Walkürenritt nimmt sie die abgenutzte Vordergründigkeit, das Finale, bei dem Wotan minutenlang einsam am Boden kauert, zaubert sie hinreißend schön in das klanglich so grandiose Theater.

Manche Tempi sind sehr langsam, mit Sängern wie Tomasz Konieczny als Wotan funktioniert das aber. Er hat so unendlich viel Kraft, dass man sich nicht wundern würde, wenn es die ganze Partie gleich anschließend Da capo sänge. Er ist ein ausgezeichneter Göttervater und ideal in dieser Produktion.