"Ouverture spirituelle“ bei den Salzburger Festspielen: Verstörende Sternstunden zum Auftakt

Bevor die Salzburger Festspiele so richtig eröffnet wurden, widmete sich die "Ouverture spirituelle“ dem Schicksal. Im Zentrum stand die Frage, ob der Mensch seinem Fatum folgen muss – oder seinen Weg selbst bestimmen kann.

Verstörende Sternstunden waren in deren Rahmen am Donnerstagabend im Mozarteum in zwei Konzerten zu erleben. Das erste war mit "Musica dolorosa“ überschrieben, das zweite Dmitri Schostakowitsch gewidmet, dessen Todestag sich am 9. August zum 50. Mal jährt.