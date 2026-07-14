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Kultur

Salzburger Festspiele: Meike Droste ersetzt Sylvie Rohrer im „Jedermann“

In der Doppelrolle des armen Nachbarn/Werke. Premiere ist am Samstag.
14.07.2026, 14:21

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SALZBURGER FESTSPIELE 2025: FOTOPROBE JEDERMANN

Wenige Tage vor der Premiere des „Jedermann“ am Samstag haben die Salzburger Festspiele eine Umbesetzung bekanntgegeben. Demnach springt Meike Droste (46) kurzfristig in der Doppelrolle des armen Nachbarn/Werke für Burgschauspielerin Sylvie Rohrer (58) ein, die die Rolle heuer neu übernehmen hätte sollen. 

Die deutsche Schauspielerin war bei den Festspielen zuletzt 2015 in Shakespeares „Die Komödie der Irrungen“ zu sehen.

Agenturen  | 

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