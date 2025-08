Mit dem Regisseur Barrie Kosky und dem Dirigenten Gianluca Capuano kreierte sie ein delikates Opernpasticcio. Die Zutaten: Musik von Antonio Vivaldi kombiniert mit Geschichten aus Ovids „Metamorphosen“, garniert mit Gedichten von Rainer Maria Rilke.

Wer in diesem „Hotel“ eincheckt, logiert in der Luxusklasse. Michel Levine verwandelte die Bühne im Haus für Mozart in ein gediegenes Hotelzimmer. Dort nimmt Orpheus in Gestalt der faszinierenden Schauspielerin Angela Winkler Quartier. Mit ihrer zarten, hellen Stimme führt sie mit Ovid-Texten und Rilke-Gedichten durchs Geschehen.