Elīna Garanča sagt für "Ariadne" bei den Salzburger Festspielen ab

Opernstar Elīna Garanča wird nicht bei der Opernneuproduktion von "Ariadne auf Naxos" bei den Salzburger Festspielen singen. Sie habe die Doppelrolle Primadonna/Ariadne "aus persönlichen Gründen" abgesagt, teilten die Festspiele mit. Die schwedische Sopranistin Christina Nilsson übernimmt und gibt damit ihr Festspiel-Debüt in Salzburg.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, diese Partie nicht in mein Repertoire aufzunehmen und daher meine Mitwirkung an dieser Produktion zurückzuziehen", sagte Garanča laut der Aussendung. "Diese Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen.“

Ersan Mondtag, der kürzlich an der Staatsoper Bizets "Perlenfischer" zur Premiere brachte, führt bei der Produktion Regie, Manfred Honeck dirigiert die Wiener Philharmoniker.