Salzburger Festspiele suchen "diversitätssensible Personalführung"

Nicht nur der ORF, auch die Salzburger Festspiele machen sich auf die Suche nach einer neuen Leitung: Sowohl der Posten der künstlerischen Leitung – nach dem Abgang Markus Hinterhäusers hat Karin Bergmann bis 2027 übernommen – als auch die Präsidentschaft – der Vertrag von Kristina Hammer läuft aus – wurden ausgeschrieben.

Der neue Festspielchef ab 1. 10. 2027 wird sich einer schwierigen Situation gegenüber sehen: Der große Umbau des Festspielbezirks steht bevor, das Große Festspielhaus wird für die Sanierung geschlossen. Dies könne auch „Chance für innovative Formate sein“, heißt es in der Ausschreibung, die Bewerbungen (bis 5. Juni) sollen „tragfähige Perspektiven für die Durchführung der Festspiele während der Bauphase“ aufzeigen.

Als Echo der Querelen um Hinterhäuser könnte die Anforderung gelesen werden, dass die neue Leitung „geschlechtergerechte und diversitätssensible Personalführung, Fähigkeit zur Motivation von Mitarbeiter:innen sowie hohe soziale und kommunikative Kompetenz“ mitbringen soll. Gesucht wird jedenfalls eine „herausragende Persönlichkeit mit internationaler Reputation“.