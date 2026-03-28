„Rheingold“ in Salzburg: Sternstunden der Gottheit

Es ist von musikalischen Sternstunden, zweieinviertel an der Zahl, zu berichten, wie sie sich schon lange nicht mehr ereignet haben. Kirill Petrenko, der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, musizierte, zelebrierte, analysierte Richard Wagners „Rheingold“ mit seinem Orchester in der Salzburger Felsenreitschule. Da müssen sich, sehr geehrte Damen und Herren in Wien, in Dresden, in München, also bei Wagner-affinen Klangkörpern, alle warm anziehen. Das ist große Klasse, was man da vernahm, obwohl die Berliner als Konzertorchester Opernausflüge ja nur in Ausnahmefällen unternehmen.

In den vergangenen 13 Jahren waren diese in Baden-Baden zu erleben, nun, an diesem historischen Datum, dem 27. März 2026, hat Osterfestspiel-Intendant Nikolaus Bachler wieder zusammengeführt, was zusammengehört. Die Berliner sind back, einstige Skandale rund um Untreue und andere Vorwürfe gegenüber der Festspielführung vergessen, die Kunst steht wieder im Mittelpunkt, was man in Zeiten wie diesen besonders betonen muss. Klotzen statt kleckern heißt es bei der Rückkehr, es wird der „Ring des Nibelungen“ über die kommenden Jahre hinweg geschmiedet, größer geht’s nicht. Bei der Gründung der Osterfestspiele 1967 hatte Herbert von Karajan ebenfalls den „Ring“ angesetzt, allerdings mit der „Walküre“ begonnen, weil ihm „Rheingold“ alleine wohl zu klein war. So tickt Kirill Petrenko nicht, die Pose ist ihm fremd. Bei ihm ist der Vorabend per se ein meisterliches Ganzes. Und „Rheingold“ der „Ring“ im Kleinen, also die Essenz, die Verdichtung, der Fond der musikalischen Küche. Es ist ein schöner Zufall (oder vielleicht auch keiner, sondern schicksalhaft im Wagner-Sinn), dass Petrenko ausgerechnet im Jahr 2013, als die Berliner erstmals in Baden-Baden statt in Salzburg Oper spielten, in Bayreuth seinen ersten „Ring“ dirigierte, Frank Castorf führte damals Regie. Jahrelang hatte Petrenko die Akustik des Festspielhauses davor studiert, von jedem einzelnen Platz im Auditorium aus, ein Streber im positivsten Sinn. Das Ergebnis war phänomenal. Diesmal ist es noch superlativischer, weil er das Orchester besser kennt, vielleicht auch, weil die Musiker den „Ring“ nicht so gut kennen, sich also von ihm als besten Lehrer in die Materie einführen lassen konnten.

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Schon die 136 Es-Dur-Takte zu Beginn lassen in ihrer dramaturgisch mitreißenden Entwicklung erahnen, wie fabelhaft der Abend werden sollte. Petrenko beschenkt das Publikum in der akustisch dafür erstaunlich gut geeigneten Felsenreitschule mit einem Klangrausch, mit klug entwickelten Leitmotiven, die nie zum Selbstzweck werden, sondern stets dem Ganzen dienen, mit fein herausgearbeiteten Details in allen Instrumentengruppen, mit einzigartigen Zwischenspielen, einer phänomenalen Balance zwischen Intellektualität und Emotionalität. Sie merken schon: Man kommt aus dem Schwärmen kaum heraus – über den Dirigenten und auch über das Orchester. Petrenko ist aber auch ein Meister der Sängerführung, des Interagierens mit der Bühne. So kommen sämtliche Protagonisten stets gut zur Geltung und entwickeln ihre Geschichte, statt sich nur auf stimmliche Dramatik fokussieren zu müssen. Hier wird gesungen, sehr schön sogar, und nicht gebrüllt. Allesamt sind Rollendebütanten, angefangen bei Christian Gerhaher, der den Wotan als schüchternen Denker anlegt, mit elegantem (für Wotan sehr hellen) Timbre und traumhafter Phrasierung. Er ist ein erstklassiger „Rheingold“-Wotan und klug genug, dass er den Göttervater in der „Walküre“ 2027 nicht singt.

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