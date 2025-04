"Salvator Mundi" in Wien: Zeichnung aus Leonardo-Werkstatt bringt 650.000 Euro

Dass die auf grundierter Holztafel ausgeführte Darstellung des Segnenden Christus ein eigenhändiger Leonardo sei, hatte das Auktionshaus - anders als Christie's vor der Gemäldeauktion im Jahr 2017 - nie behauptet: Ausgewiesen ist das Bild als ein Werk des Spaniers Fernando Llanos, der in der Werkstatt des Meisters tätig war. Die Beteiligung Leonardos wird aber im Katalogtext klar insinuiert: "Die kräftigen, schweren, dunklen Pinselstriche, die für Korrekturen und Modellierungen verwendet wurden und besonders in den Haarlocken sichtbar werden, könnten sogar von einer anderen Hand stammen, vielleicht sogar von Leonardo selbst?", heißt es da.

Anleihen an das Gemälde "Salvator Mundi" fänden sich laut Auktionshaus zudem "im durchdringenden Blick, der als Brennpunkt der Komposition fungiert; an den abgedunkelten Augenhöhlen, die die Intensität dieses Blicks verstärken; und an der Umsetzung des Haars, dessen schlängelnde Bewegung an Wasserstrudel erinnert – ein Bild, das in Leonardos eigenen Schriften ausdrücklich genannt wird."