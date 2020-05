"Rounder Girl" Lynne Kieran plötzlich verstorben

Das Rounder-Girl Lynne Kieran (53) ist in der Nacht auf Sonntag aus bisher unbekannter Ursache verstorben. Wie ihre Bandkollegin Tini Kainrath der APA telefonisch mitteilte, werde die genaue Todesursache der Musikerin derzeit untersucht.

Das österreichische Vokal-Trio "The Rounder Girls" stand nach eigenen Angaben seit 1993 gemeinsam auf der Bühne. Im Jahr 2000 feierte die Soul-Formation ihren größten Erfolg, als sie für Österreich zum Eurovision Song Contest entsandt wurde. Die "Rounder Girls" belegten in Stockholm den 14. Platz.

Lynne Kieran, gebürtige Britin, besaß eine klassische Gesangsausbildung und trat unter der Ägide von "Opernführer" Marcel Prawy in Finkenstein, in der Komischen Oper Berlin sowie im Wiener Konzerthaus auf. 2009 sang sie in Christoph Schlingensiefs Avantgarde-Oper „Mea Culpa“ am Burgtheater.

Auch in Musicals wie " Porgy and Bess", "Little Shop Of Horrors" und "Hair" trat die Sängerin immer wieder auf. Sie selbst war auch als Songschreiberin und Arrangeurin tätig.