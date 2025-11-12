Wetten, dass .. Thomas Gottschalk eine ganz besondere ROMY bekommt?

Manchmal ist das Lebenswerk nicht genug: Thomas Gottschalk erhält für seinen unübertroffenen Beitrag zur Samstagabendunterhaltung bei der Gala am 28. November in Kitzbühel einen besonderen Preis für eine wahre TV-Legende. Bereits 2014 hatte Gottschalk die Platin-ROMY für das Lebenswerk erhalten. Seither hat er ein weiteres Jahrzehnt die Fernsehlandschaft geprägt wie kein Zweiter. Nach seiner Ankündigung, nach fast einem halben Jahrhundert im Showgeschäft nun vom Samstagabend Abschied zu nehmen, ehrt ihn die KURIER ROMY mit einem Sonderpreis, der heuer statt der Platin-ROMY vergeben wird.

Glanz und Glamour der ROMY: Ein eigenes Magazin feiert den Preis Mehr als dreieinhalb Jahrzehnte währt die Geschichte der KURIER ROMY bereits. Nun, aus Anlass der heurigen Gala in Kitzbühel, gibt es einen luxuriös gestalteten, umfassenden Einblick in diese Geschichte – und dazu in den Glanz und den Glamour rund um die heurige ROMY. Auf 160 Seiten versammelt das neue KURIER ROMY-Magazin die schönsten Bilder aus 35 Jahren ROMY-Geschichte, Interviews mit Nominierten, Mode und Genuss und Einblicke in die Kultstadt Kitzbühel und das dortige Filmfestival. Das Magazin ist ab heute im Handel erhältlich, und bietet viel Lesestoff auch über die ROMY-Woche in Kitzbühel hinaus. Platin-Parade So bietet das Magazin einzigartige Einblicke hinter die Kulissen einer derart großen Fernsehproduktion, widmet sich dem längst legendären Hahnenkammrennen, stellt weitere schöne Orte und tolle Locations in Kitzbühel vor, taucht ein in die kulturelle und touristische Geschichte des Ortes ein, präsentiert ausgewählte Hotels und Attraktionen und liefert auch Stoff für Fernsehabende im ROMY-Spirit. Das hochwertig produzierte Magazin wurde unter der Leitung von freizeit-Chefredakteurin Marlene Auer gestaltet und ist österreichweit im Zeitschriftenhandel erhältlich. Eine überaus lohnende Lektüre.

Über diese hatte sich Gottschalk 2014 gefreut: „Jetzt, wo ich die Platin-ROMY habe, gibt es kaum noch Möglichkeiten, mich zu steigern“, sagte er damals. „Ich muss auch niemandem mehr etwas beweisen und stelle zudem fest, dass sich mein Geschäft und das Publikumsverständnis von Unterhaltung stark gewandelt hat. Ich bin nur bis zu einem gewissen Punkt flexibel. Wenn dieser Punkt erreicht ist, werde ich ohne zu klagen ins Abendrot reiten und mich mit meinem Privatleben beschäftigen.“

Prägend Dieser Abschied sollte – zum Glück für das Publikum – noch mehr als zehn Jahre dauern. „Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt“, sagte Gottschalk in der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ im Mai. Er habe aber immer betont: Wenn der Tag erreicht sei, an dem er älter sei als der Papst, müsse Schluss sein – der neugewählte Pontifex Leo XIV. ist 69 Jahre alt. Nun also nimmt er Abschied von einer Bühne, die er in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat wie kein anderer. Gottschalk ist einer der erfolgreichsten Showmaster in der Geschichte des deutschsprachigen Fernsehens. Er steht in der Tradition von Legenden wie Rudi Carrell (1934 – 2006), Hans Rosenthal (1925 – 1987), Joachim Fuchsberger (1927 – 2014) und Hans-Joachim Kulenkampff (1921 – 1998). In der großen Zeit von „Wetten, dass..?“ versammelte Gottschalk zuweilen fast 18 Millionen Menschen vor dem Bildschirm. Für „Wetten, dass..?“ empfahl er sich 1983, als er eine auffällige Performance als Außenreporter hinlegte. Aus 80 Metern wollte einer dem anderen eine Weintraube in den Mund werfen. Das misslang zwar, aber Gottschalk lieferte ein Pointenfeuerwerk. Wettpatin Maria Schell hatte angekündigt, sollte die Wette verloren gehen, mit Plácido Domingo ein Duett singen zu wollen. Gottschalk rief in der Außenstelle, er höre „ein Flugzeug vorbeifliegen. Das ist Plácido Domingo auf der Flucht.“ Vier Jahre später vertraute ihm Frank Elstner „seine“ Sendung an. Gottschalk war im Hauptabend angekommen. Dort wurde der große Mann mit der angenehmen Stimme zum Fernsehonkel der Nation. Gottschalk lieferte genau das Maß an Abenteuer, das das Land am Samstagabend noch aushielt. Selbst seine modischen Experimente waren eine wohlkalkulierte Aufmüpfigkeit.