Romeo und Julia ohne Liebespaar in St. Pölten

Silvia Kargl

Marcos Morau zählt zu den angesagten Choreografen der Gegenwart. Als ausgebildeter Fotograf und Regisseur sorgt er für eine spezifische Bewegungssprache und für bildhafte Choreografien. Im Festspielhaus St. Pölten gastierte am Wochenende seine im Vorjahr entstandene Fassung von Sergej Prokofjews Ballett „Romeo und Julia“.

Von William Shakespeares Vorlage bleibt nicht viel übrig, es gibt keine Rollen, erst recht kein tragisches Liebespaar. Für die Zukunft stehen Kinder, die am Anfang und Ende einen Kreis schließen. Was Morau interessiert, sind die Menschen, die Familienverbände der Montagues und Capulets, das Zustandekommen und Ausüben von Gewalt. Es gibt weder klassische Pas de deux noch große Soli, allenfalls treten einzelne Tänzerinnen und Tänzer des Oper Ballet Vlaanderen kurz aus der Masse hervor.