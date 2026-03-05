Tino Sehgals "This Variation“: Ein außergewöhnliches Erlebnis, das gleich wieder zerfällt

Von Silvia Kargl Tino Sehgal ist bekannt für außergewöhnliche Arbeiten an der Schnittstelle von bildender Kunst und Choreografie. Er nennt sie „konstruierte Situationen“ und verweigert sich vielen mit der Kunst verbundenen Normen. Sehgal reist nie per Flugzeug zu seinen Ausstellungen und Performances, der studierte Tänzer und Ökonom verzichtet auf gedruckte Programmzettel, vermeidet Abfälle und Müll, und er verweigert auch das Fotografieren seiner Stücke. Dafür bekommt sein Publikum ein unvergleichliches Live-Erlebnis, das spontan entsteht und sogleich wieder zerfällt. Erstmals ist mit „This Variation“ eines seiner bekanntesten Stücke, konzipiert für die Kunstmesse documenta 13 (2012), in den Tanzquartier Studios in Österreich zu sehen. Bevor man dieser Variation begegnet, muss man sich auf einen ungewöhnlichen Raum einlassen und sich auf unvertrautes Terrain begeben, ist dieser Raum doch völlig abgedunkelt.

Zusammenstöße So tapste auch die Autorin dieser Zeilen ins Dunkel, die ersten Minuten vor allem mit der Suche nach einem eigenen Platz beschäftigt. Ein bisschen wie im Autodrom von Menschen, stößt man doch des Öfteren mit anderen zusammen, sie können Publikum oder Performer sein. Die erste Überraschung: Es geht dabei nicht um Berührungen, schon gar nicht um Angstzustände, alle bewegen sich mit Vorsicht durch den Raum, als ob die Mitmenschen zerbrechlich wären oder umfallen könnten. Überraschung zwei: Während Ihre zur Vorsicht neigende Autorin das Gefühl hatte, nur wenige Schritte der Wand entlang gemacht zu haben, stellte sich bei einer kurzen Lichtphase heraus, dass sie fast ans Ende des Raumes gelangt war. Und in dessen Mitte stand.