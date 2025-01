Es wird literarisch: Diese Romanverfilmungen kommen 2025

Hollywood greift in Sachen Filme gerne auf Romane zurück. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Produktionsfirmen können auf einen bereits bekannten, etablierten und beim (Ziel-)Publikum getesteten Stoff zurückgreifen, die Gefahr des Scheiterns wird also zumindest ein wenig verringert. Die Neugierde – und ja, auch die Skepsis – beim Publikum, wie der geliebte Stoff für die große oder kleine Leinwand umgesetzt wurde, wiederum ist groß. Genauso wie die Freude: denn die Faszination, die eigene Fantasie, die beim Lesen der Bücher erblühte, plötzlich vor sich lebendig werden zu sehen, lässt sich solchen Verfilmungen nicht absprechen – und einen erneut an Magie glauben. Diese Romanverfilmungen kommen dieses Jahr ins Kino und auf Streamingplattformen:

"The Amateur" von Robert Littell Im Fokus steht der Kryptograf Charlie Heller, der einen ganz persönlichen Rachefeldzug gegen die CIA führt: diese nämlich hat – wenn auch nur indirekt – seine Verlobte ermordet. Seine Mission, den Täter zu finden und die CIA zur Rechenschaft zu ziehen, führt Heller rund um den Globus, auch hinter den Eisernen Vorhang. Seine größte Waffe: sein eigener Intellekt. Mit: Rami Malek, Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne, Caitríona Balfe Kinostart: 10. April 2025

"Frankenstein" von Mary Shelley Der mit dem Oscar ausgezeichnete Regisseur Guillermo del Toro adaptiert Mary Shelleys klassische Geschichte von Victor Frankenstein, einem brillanten, aber egoistischen Wissenschaftler, der in einem monströsen Experiment eine Kreatur zum Leben erweckt, die letztendlich zum Verhängnis sowohl des Schöpfers als auch seiner tragischen Schöpfung wird. Mit: Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Felix Kramer Streamingplattform: Netflix, Starttermin noch unbekannt Auch Maggie Gyllenhall versucht sich 2025 als Regisseurin an Shelleys Klassiker und verfilmt unter dem Titel "The Bride!" die Geschichte von Frankensteins Braut. Der Film orientiert sich vor allem am 1935er-Streifen "Bride of Frankenstein" (der wiederum auf Shelleys Roman basiert), versetzt die Story aber nach Chigaco in die 1930er-Jahre. Erste Bilder sind bereits erschienen. Mit: Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, Jessie Buckley Kinostart: 2. Oktober 2025

"Menschenjagd" von Richard Bachman a.k.a. Stephen King Stephen King veröffentlichte unter dem Pseudonym Richard Bachman 1982 einen Horror-Psychothriller-Roman über Reality-TV im Jahr 2025. In der Gameshow "Running Man" (so auch der Originaltitel des Buches) wird vor laufenden Kameras Jagd auf Menschen gemacht – und die gesamte Welt sieht begeistert zu. Wer dieses unmenschliche Spiel überlebt, dem winkt ein Preisgeld von einer Milliarde Dollar. Benjamin nimmt an der Show teil, denn er braucht das Geld, um die Behandlungen seiner schwer kranken Tochter bezahlen zu können. Wurde 1987 bereits mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle verfilmt. Mit: Glen Powell, Josh Brolin, Michael Cera, William H. Macy, Lee Pace, Katy O'Brian Kinostart: 6. November 2025

"Wenn sie wüsste" von Freida McFadden Ein Psycho-Thriller um ein Hausmädchen, das bei einer sehr reichen Familie angestellt ist. Das Verhältnis zwischen ihnen ist kompliziert – und von Neid, aber auch dunklen Geheimnissen geprägt. Kritiker loben die vielen Wendungen in der Geschichte. Der Originaltitel lautet "The Housemaid". Mit: Amanda Seyfried, Sydney Sweeney, Michele Marrone, Brandon Sklenar Kinostart: 25. Dezember 2025

"Kein Sommer ohne dich" von Emily Henry Poppy und Alex sind beste Freunde, der gemeinsame Sommer-Urlaub ist seit Jahren ein Fixpunkt im Kalender – zumindest bis vor zwei Jahren, denn seitdem reden sie nicht mehr miteinander. Poppy aber will die Freundschaft wieder aufleben lassen und bittet Alex, erneut gemeinsam auf Urlaub zu fahren. Er willigt ein – doch damit sind die Probleme noch nicht überwunden. Die romantische Komödie heißt im Original "People we meet on vacation". Mit: Tom Blyth, Emily Bader, Lukas Gage, Jameela Jamil, Lucian Laviscount, Sarah Catherine Hook Steamingplattform: Netflix, Start noch unbekannt

"Verity" von Colleen Hoover Die junge Autorin Lowen bekommt das Angebot, für die Staautorin Verity Crawford als Ghostwriterin zu arbeiten, da diese nach einem schrecklichen Autounfall ein Pflegefall ist. Lowen nimmt den Job an, auch deshalb, weil sie sich zu Veritys Ehemann hingezogen fühlt. Als sie ein unveröffentlicht Manuskript von Verity findet, tun sich unvorhersehbare Möglichkeiten auf. Mit: Josh Hartnett, Anne Hathaway, Dakota Johnson Kinostart: noch unbekannt

"We Were Liars. Solange wir lügen" von E. Lockhart Die stinkreiche Familie Sinclair verbringt jeden Sommer ihren Urlaub auf ihrer Privatinsel vor der Küste Massachusetts. Das klingt toll und bis jetzt war es das auch, doch Tochter Candance glaubt, dass ihre Familie ein dunkles Geheimnis vor ihr verbirgt. Seit zwei Jahren ist etwas anders als sonst. Und dann ist da noch der süße Außenseiter Gat, der sie gnadenlos ignoriert – ebenfalls seit zwei Jahren. Mit: Emily Alyn Lind, Subham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada, Mamie Gummer, Candice King Streamingplattform: Prime Video, Start noch unbekannt

"Der Donnerstagsmordclub" von Richard Osman Als Joyce, fast 80, ins Altersheim kommt, findet sie rasch vier Freunde – eine ehemalige Geheimagentin, einen ehemaligen Gewerkschaftsführer und einen ehemaligen Psychiater –, mit denen sie sich jeden Donnerstag trifft, um ungelöste Kriminalfälle zu lösen. Alles ist harmlos – bis eines Tages im Seniorenheim tatsächlich ein Mord geschieht. Mit: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Celia Imrie Streamingplattform: Netflix, Start noch unbekannt