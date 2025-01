David Lynch: Die fünf besten Filme des visionären Träumers

Mit der Serie "Twin Peaks" veränderte er nachhaltig die TV-Landschaft und bewies, dass gesellschaftskritische Unterhaltung auch einem meditativen Bewusstseinszustand, einem surrealen Traum ähneln kann. Diesem Konzept folgte er auch in seinen Filmen, stets oszillierend zwischen Mainstream und Nische, zwischen Irr- und Sinn. Es ist nicht selten, dass Lynchs Filme erst beim zweiten oder dritten oder vierten Mal wirklich erfassbar sind. Lässt man sich darauf ein, wird man mit einer Art von Eskapismus belohnt, die tiefer in der Realität verwurzelt ist, als einem lieb sein mag.

Hollywood ist in Trauer: Der Regisseur David Lynch ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Er galt als visionärer Außenseiter und Träumer, als Meister der menschlichen Illusion, der mit außer- und ungewöhnlicher Stilsicherheit regelmäßig den Finger in die klaffende Wunden der Bevölkerung legte. Lynchs präzise und eindringliche Art vermittelt bs heute ein tiefes Verständnis für die menschliche Psyche und auch mal die düsteren Seiten der menschlichen Obsession.

Mulholland Drive (2001)

Die schöne Rita (Laura Elena Harring) hat nach einem Unfall ihr Gedächtnis verloren. Sie freundet sich mit Betty Elms (Naomi Watts) an, die nach Los Angeles gekommen ist, um ein Star zu werden. Beide Frauen geraten schnell in einen surrealen Strudel verschiedener Schicksale, bei dem bald nicht mehr klar ist, was Realität und was Fiktion ist.

"Mullholland Drive" gilt als einer der besten Filme des 21. Jahrhunderts und wird gerne als Regiemeisterwerk bezeichnet. Die Handlung mutet wie ein Puzzle an, dessen Stücke erst nach und nach zusammenpassen mögen. Eine definitiv gültige Interpretation von "Mullholland Drive" gibt es nicht, stattdessen verliert sich der Zuschauer in einem Crescendo der Suspense. Wie Somnambulismus auf der Leinwand.