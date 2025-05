Robert De Niro eröffnet das Filmfestival in Cannes mit einer Anti-Trump-Rede

Aber nicht nur die Trump-Androhung von Zolltarifen auf internationale Filme lastete wie eine dunkle Wolke auf der Eröffnung des Filmfestivals; auch die gerichtliche Verurteilung von Gérard Depardieu, einem der größten französischen Filmstars, beschäftigte die Vertreter und Vertreterinnen der gallischen Filmindustrie. Schon seit Jahren hatten sich die Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Depardieu gehäuft. Nun wurde Frankreichs „Obelix“ wegen sexueller Gewalt schuldig gesprochen. Ein Gericht in Paris verurteilte den 76-Jährigen wegen sexueller Übergriffe bei Dreharbeiten zu 18 Monaten Haft auf Bewährung. Zudem soll er in das französische Register für Sexualtäter aufgenommen werden.

Noch Ende 2023 hatte Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich den Schauspieler in Schutz genommen. Mit dessen Verurteilung ist nun der Mythos Depardieu zerbrochen: „Er hat aufgrund von dem, was er getan hat, seine Aura verloren“, sagte die französische Star-Schauspielerin Juliette Binoche, diesjährige Präsidentin der Preisjury: „Und ja, das verdanken wir der #MeToo-Bewegung.“

Tatsächlich wird diese Verurteilung als Meilenstein der #MeToo-Bewegung bewertet, die in Frankreich nur langsam Fuß fasste.

Hommage an David Lynch

Die diesjährige Eröffnungsgala wurde übrigens in ganz Frankreich übertragen. 382 Kinos landesweit waren live zugeschaltet und verfolgten die Auftaktszeremonie, die übrigens auch eine sehr berührende Hommage an den kürzlichen verstorbenen US-Kultregisseur David Lynch inkludierte.

Auch der Eröffnungsfilm wurde großflächig in den Kinos gezeigt. Die musikalische Tragikomödie „Partir un jour“, der Debütfilm von Amélie Bonnin, handelt von einer jungen Starköchin, die zu ihren Eltern in die Provinz fährt und sich dort mit ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Es sei kein Musical, hatte die Regisseurin im Vorfeld versichert, doch brechen die Schauspielenden immer wieder in Popsongs aus. Allerdings besticht Bonnins Erstling weder durch eine zwingende Geschichte, noch eine überzeugende Inszenierung, der es zudem an jeglichem Erzählrhythmus mangelt. Vielleicht wurde „Partir un jour“ als kleinster gemeinsamer Nenner für die französische Gesamtausstrahlung ausgewählt; in jedem Fall aber bleibt es ein unerhebliches Feelgood-Movie, oder, wie man auf Französisch so schön sagt, eine „Petitesse“.