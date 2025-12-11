Dirigent Riccardo Chailly nach Schwächeanfall ins Spital gebracht

Der italienische Dirigent Riccardo Chailly hat am Mittwochabend während einer Aufführung an der Mailänder Scala einen Schwächeanfall erlitten. Das Opernhaus brach daraufhin die Aufführung der Oper "Lady Macbeth von Mzensk" von Dmitri Schostakowitsch ab, wie das Theater bestätigte. Das Werk hatte am 7. Dezember mit elf Minuten Applaus die Saison der Scala eröffnet.

Rettungskräfte rückten mit Notarztwagen an und brachten den 72-Jährigen ins Krankenhaus. Bereits zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, Chailly fühle sich nicht wohl. Die erste Pause war um rund 15 Minuten verlängert worden. Dennoch dirigierte er bis zur zweiten Unterbrechung weiter.