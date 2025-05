Myung-Whun Chung folgt Riccardo Chailly als Musikchef der Scala

Nachdem die Familie in die USA ausgewandert war, begann er seine Ausbildung in New York. Positionen als Chefdirigent bekleidete Chung beim Rundfunk-Sinfonieorchester Saarbrücken, an der Opéra Bastille in Paris und bei der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom. 15 Jahre stand er als Musikdirektor dem Orchestre Philharmonique de Radio France vor. Daneben ist und war er in verschiedenen Ämtern in seiner Heimat präsent, u.a. als Künstlerischer Direktor sowohl des Seoul Philharmonic Orchestra als auch des Asia Philharmonic Orchestra, das asiatische Musiker aus den großen Orchestern der Welt für Konzertprojekte zusammenführt.