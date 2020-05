Rekord-Wochenende: Sturm auf das Winterpalais

Im Wiener Belvedere freut man sich über das erfolgreichste Wochenende in seiner Geschichte. Der Ansturm auf das "Open House" in dem für die Öffentlichkeit neu zugänglichen und vom Museum bespielten Winterpalais des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse sorgte für neue Rekordzahlen. Zusammen mit den Ausstellungsorten Oberes und Unteres Belvedere sowie 21er Haus wurden von Freitag bis Sonntag insgesamt 35.531 Besucher registriert.

"Das vergangene Wochenende war eine Sternstunde und ein unglaublicher Erfolg in der Geschichte des Museums", so Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere, heute in einer Aussendung. Das Winterpalais ist künftig täglich von 10 bis 18 Uhr zugänglich.