Der dreifache Oscar-Preisträger Robert Benton, der bei "Kramer gegen Kramer" Regie führte und das Skript für "Bonnie und Clyde" mitverfasste, ist tot, wie US-Medien berichteten. Seine langjährige Managerin und Assistentin, Marisa Forzano, bestätigte laut der "New York Times" den Tod des Regisseurs und Drehbuchautors. Demnach starb er bereits am Sonntag in seiner Wohnung in Manhattan. Benton wurde 92 Jahre alt.

Benton arbeitete in seiner langen Karriere mit Filmgrößen wie Meryl Streep, Nicole Kidman, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman, Paul Newman und Morgan Freeman.

Mit seinem Kollegen David Newman war Benton in den 1960er Jahren für das New Yorker Magazin "Esquire" tätig, als sie gemeinsam das Drehbuch für den Gangster-Hit "Bonnie und Clyde" (1967) schrieben und damit ihre erste Oscar-Nominierung holten. Warren Beatty und Faye Dunaway spielten in der brutalen Verbrechersaga unter der Regie von Arthur Penn die Hauptrollen.